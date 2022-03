CONCERT DUO PICCININI A LA PLANCHE La Planche La Planche Catégories d’évènement: La Planche

Loire-Atlantique

CONCERT DUO PICCININI A LA PLANCHE La Planche, 23 juillet 2022, La Planche. CONCERT DUO PICCININI A LA PLANCHE La Planche

2022-07-23 – 2022-07-23

La Planche Loire-Atlantique La Planche Duo orgue et violon qui présente un programme de musique datant du 17eme et 19eme siecle. Les couleurs sonores sont nombreuses et se marient selon les nuances de l-orgue. Les epoques abordees sont differentes tout cela pour montrer l-intensite des differents paysages sonores ainsi que les differentes intensites de sentiments et de lyrismes. Le duo presente des formes differentes a chaque epoques pour mettre en valeur le role de l-orgue qui est tres riche et prend des roles differents tel celui d-accompagnateur ou celui de reel jeu de dialogue. Concert en Duo Orgue et Violon vous proposant des musiques du 17e et 19e siècle BlandinePICCININI +33 6 13 10 73 10 Duo orgue et violon qui présente un programme de musique datant du 17eme et 19eme siecle. Les couleurs sonores sont nombreuses et se marient selon les nuances de l-orgue. Les epoques abordees sont differentes tout cela pour montrer l-intensite des differents paysages sonores ainsi que les differentes intensites de sentiments et de lyrismes. Le duo presente des formes differentes a chaque epoques pour mettre en valeur le role de l-orgue qui est tres riche et prend des roles differents tel celui d-accompagnateur ou celui de reel jeu de dialogue. La Planche

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Planche, Loire-Atlantique Autres Lieu La Planche Adresse Ville La Planche lieuville La Planche Departement Loire-Atlantique

La Planche La Planche Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-planche/

CONCERT DUO PICCININI A LA PLANCHE La Planche 2022-07-23 was last modified: by CONCERT DUO PICCININI A LA PLANCHE La Planche La Planche 23 juillet 2022 La Planche Loire-Atlantique

La Planche Loire-Atlantique