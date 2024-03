Concert duo piano voix Adzila Yepa Saint-Hélen, vendredi 22 mars 2024.

Concert duo piano voix Adzila Yepa Saint-Hélen Côtes-d’Armor

Venez découvrir au chalet de Pauline le Duo Piano voix Adzila Yepa. Nous vous proposons le Voyage Musical d’Adzila Yepa Concert DUO piano-voix. Duo d’artistes est composé de Pauline, chanteuse autrice compositrice et Glenn, pianiste compositeur. Les chansons de Pauline sont originales, à la fois pleine de force et de douceur, sur des mélodies rythmées, colorées qui vont de la valse au maloya en passant par des musiques plus jazzy. La musique co-composée amène une note rafraîchissante.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne adzila0022@gmail.com

L’événement Concert duo piano voix Adzila Yepa Saint-Hélen a été mis à jour le 2024-03-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme