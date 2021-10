Concert duo piano violon Nogent-le-Rotrou, 30 octobre 2021, Nogent-le-Rotrou.

Concert duo piano violon 2021-10-30 19:30:00 – 2021-10-30 21:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Le Circonflexe propose un concert duo piano et violon, de Claire Roch et Sakura Mousseigne. Promenade musicale romantique, de Gounod à Schubert et Kreisler. Participation au chapeau. Restauration possible.

contact@lecirconflexe.com +33 2 37 49 70 90

le circonflexe

dernière mise à jour : 2021-10-19 par