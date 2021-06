Concert duo Otxo Saint-Palais, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Palais.

Concert duo Otxo 2021-07-23 – 2021-07-23

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Maider Martineau et Lolita Delmontey-Ayral sont toutes les deux amoureuses de la musique traditionnelle et populaire.

Chanteuses, accordéonistes, percussionnistes et souffleuses, leur musique a plusieurs visages : il s’agit d’un mélange de leurs traditions d’origine (musique basque, musique occitane), de la musique de leurs terres d’emprunts respectives (musique québécoise, musique galicienne, musique brésilienne), mais également de compositions originales, où l’on retrouve leur amour de la mélodie et de l’harmonie.

+33 5 59 65 56 80

