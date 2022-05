Concert duo orgue et violon Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Concert duo orgue et violon Saint-Céré, 22 mai 2022, Saint-Céré. Concert duo orgue et violon Saint-Céré

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22

Saint-Céré Lot L’église Sainte-Spérie accueille un concert en duo avec Blandine Piccinini à l’orgue et Raphaëlle Sornette au violon. Au programme, des oeuvres de Biber, Töpfer, Saint-Saens, Bach, Vivaldi et Rheinberger. +33 5 65 10 01 10 DR

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Ville Saint-Céré lieuville Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Concert duo orgue et violon Saint-Céré 2022-05-22 was last modified: by Concert duo orgue et violon Saint-Céré Saint-Céré 22 mai 2022 Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot