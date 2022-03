Concert Duo Odelia Musée du Papier peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée du Papier peint, le samedi 7 mai à 18:30

Alice Letort et Marie Sans jouent sur des instruments créés par des luthiers contemporains reproduisant des modèles de célèbres luthiers : René Lacôte (1785-1855) et Johann Georg Stauffer (1778-1853). Sensible à la finesse sonore de ces instruments du 19e siècle, elles interprètent des duos composés à la période romantique et explorent un répertoire plus ancien au travers de transcriptions. Concert organisé en collaboration avec la Ville de Rixheim

12 € plein – 6 € pour les moins de 16 ans – Réservation conseillée au 03.89.64.24.56

Guitare romantique Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim Haut-Rhin

2022-05-07T18:30:00 2022-05-07T20:30:00

