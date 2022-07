Concert – Duo Odehâm

2022-07-16 19:30:00 – 2022-07-16 21:00:00 Vincent MORNAS : violon, rebec, loopers, clavier et Cyrille LECOQ, handpans, didgeridoo, guimbarde, percussions se connaissent depuis 26 ans et forment un duo de musique du monde plein de sensibilité. Le duo invite le public à un voyage plein de sensibilité, de tendresse, où vagabondage de l'esprit et lâcher-prise sont les maîtres mots. Une musique alliant le bois au métal, l'acoustique à l'électro, le son originel à l'originalité. Buvette et petite restauration sur place.

