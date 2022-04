Concert Duo NINO Musée du Pays de Cocagne, 14 mai 2022 21:00, Lavaur.

Nuit des musées Concert Duo NINO Musée du Pays de Cocagne Samedi 14 mai, 21h00 Entrée libre

Petites pièces musicales par le Duo Nino (piano et clarinette).

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Musée du Pays de Cocagne (ancien nom musée du Pays vaurais)

Parking de l’ancienne mairie; Parking de la cathédrale

Parking of the old town hall; Parking of the cathedral Free entry Saturday 14 May, 21:00

Musée du Pays de Cocagne (formerly known as the Vaurais Country Museum)

Pequeñas piezas musicales por el Duo Nino (piano y clarinete).

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00

1 rue jouxaygues 81500 Lavaur 81500 Lavaur Occitanie