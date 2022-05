Concert Duo NINO Musée du Pays de Cocagne Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Tarn

Concert Duo NINO Musée du Pays de Cocagne, 14 mai 2022, Lavaur. Concert Duo NINO

Musée du Pays de Cocagne, le samedi 14 mai à 21:00

Petites pièces musicales par le Duo Nino (piano et clarinette). _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Petites pièces musicales par le Duo Nino (piano et clarinette). Musée du Pays de Cocagne 1 rue jouxaygues 81500 Lavaur Lavaur Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lavaur, Tarn Autres Lieu Musée du Pays de Cocagne Adresse 1 rue jouxaygues 81500 Lavaur Ville Lavaur lieuville Musée du Pays de Cocagne Lavaur Departement Tarn

Musée du Pays de Cocagne Lavaur Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavaur/

Concert Duo NINO Musée du Pays de Cocagne 2022-05-14 was last modified: by Concert Duo NINO Musée du Pays de Cocagne Musée du Pays de Cocagne 14 mai 2022 Lavaur Musée du Pays de Cocagne Lavaur

Lavaur Tarn