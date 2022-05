Concert – Duo NEBRASKA Le Dorat Le Dorat Le DoratLe Dorat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-05-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-28

Le Dorat Haute-Vienne 1 bis rue Saint Michel Le Dorat Haute-Vienne Le Dorat A 20h30 en la chapelle Notre Dame du Temple. Tarifs : 8€/adulte, 5€/étudiant, gratuit pour les enfants. Les Rendez-vous de la chapelle : 06 08 98 08 03 / lesrdvdelachapelle@laposte.net Le duo guitare-voix interprétera l’univers musical de Bruce Springsteen. lesrdvdelachapelle@laposte.net +33 6 08 98 08 03 A 20h30 en la chapelle Notre Dame du Temple. Tarifs : 8€/adulte, 5€/étudiant, gratuit pour les enfants. Les Rendez-vous de la chapelle : 06 08 98 08 03 / lesrdvdelachapelle@laposte.net 1 bis rue Saint Michel Le Dorat Le Dorat

