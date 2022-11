Concert Duo Musique Irlandaise au Librairie-Café L’Autre Rive à Berrien., 27 novembre 2022, .

Catherine Drapier, guitariste et chanteuse de renom à découvert et appris la musique traditionnelle en Irlande ou elle a vécu pendant 25 ans, animant régulièrement concerts et sessions dans les pubs de Cork, sa ville d’adoption.

Clement Hemery à lui aussi vécu plusieurs années en Irlande, du côté de Galway. Il apprend la musique traditionnelle d’abord au banjo pour ensuite passer au concertina.

Ces deux musiciens se rencontreront plusieurs fois au fil des années dans les sessions et festivals en Bretagne pour décider finalement de monter un duo afin de partager leur passion pour la musique traditionnelle irlandaise.

Venez faire le plein de chansons, d’airs et d’anecdotes avec ce duo qui saura vous ravir les oreilles et vous réchauffer le cœur !

Rémunération libre et consciente

