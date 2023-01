CONCERT DUO MURIEL VOIX NOMADE Saint-Jean-de-Fos, 11 février 2023, Saint-Jean-de-Fos .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

2023-02-11 19:00:00 – 2023-02-11

Le Duo Muriel Voix Nomade propose un concert, il est composé de deux musiciens, Muriel Pellecuer, chant et guitare et Cyrille Calonne, percussions et chœurs.

Muriel est à l’origine saxophoniste, depuis quelques années, elle explore la voix à travers le chant spontané, les chants du monde et ses propres compositions qu’elle chante ici accompagnée de Cyrille Calonne.

Ensemble, ils ont enregistré un album : Muriel « De l’ombre à la Lumière ».

Lors de leurs concerts, ils aiment proposer au public de chanter avec eux pour un moment de partage convivial et chaleureux.

hosteldiablotin@gmail.com +33 7 79 88 93 87

