Concert : Duo Metamorphis / Frédéric chez Marguerite, une saison musicale Médiathèque Marguerite Yourcenar, 9 juin 2023, Paris.

Concert voix et piano du duo Metamorphis, composé d’Inès Prisca et Raphaël Laroche.

Concert du Duo Metamorphis, dans le cadre du programme « Frédéric chez Marguerite, une saison musicale », en partenariat avec le Conservatoire Frédéric Chopin du 15e arrondissement.

La soprano Inès Prisca et le pianiste Raphaël Laroche partagent une affinité particulière pour la musique française du XXe siècle. Ensemble, ils explorent et s’approprient les sonorités de compositeurs tels que Debussy, Ravel, Poulenc… qu’ils proposent sous des éclairages particuliers en les mettant en correspondance avec le répertoire classique et contemporain en mode piano-voix.

Programme :

Chansons Populaires de Maurice Ravel : les Chansons Populaires ont été composées lors d’un concours organisé par la Maison du Lied à Moscou en 1910. Le compositeur remporte quatre prix avec les chansons espagnole, française, italienne et hébraïque. Ces quatre pièces sont publiées dans un recueil intitulé Chansons Populaires. Pour chaque mélodie, Ravel garde leurs essences traditionnelles.

Robinson de Bernard Col : le Duo Metamorphosis met à l'honneur le conte musical Robinson pour sa création chant-piano. Robinson est un conte musical jeune public. Le texte de Cécile Prunet se réfère autant à Daniel Defoe qu'à Michel Tournier. La narration est entrecoupée de chansons, composées par Bernard Col, à l'origine pour harpe, percussion et flûte traversière.

Three Early Songs de Georges Crumb : Three Early Songs est un cycle de trois mélodies composées par Crumb en 1947 sur des poèmes de l'anglais Robert Southey (How Beautiful is Night) et de l'américaine Sara Teasdale (Let It Be Forgotten et Only The Wind). Traversées d'éclats de lumière, féeriques et mystérieuses, Crumb en appelle de ses vœux pour « contempler les choses éternelles ».

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

duo metamorphis Inès Prisca & Raphaël Laroche