Concert Duo Maqsum – Festival MUS’iterranée Bastide Granet – Bastide des Arts et de la MUS’ique Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Concert Duo Maqsum – Festival MUS’iterranée Hommage aux musiques classiques arabes, impulsé par un duo virtuose violon-oud. Jeudi 4 avril, 19h30 Bastide Granet – Bastide des Arts et de la MUS’ique

Début : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:30:00+02:00

Une odyssée musicale en hommage à la tradition arabe.

Impulsé par deux artistes virtuoses au violon et au oud, le Duo Maqsum rend hommage à la musique classique arabe de l’après-guerre à nos jours, célébrant ainsi sa richesse et sa diversité. La genèse de Maqsum trouve son origine dans un constat : les musiques populaires arabes, largement diffusées, ont effacé les riches traditions de la musique savante de cette région, équivalentes aux musiques baroques ou classiques. Des pratiques musicales qui se sont historiquement développées dans les palais royaux puis dans les métropoles arabes.

Bastide Granet – Bastide des Arts et de la MUS’ique 210 chemin de Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@laboiteamus.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 38 81 33 »}] https://www.musiterranee.com/programmation/4-avril-duo-maqsum/

Liban musique