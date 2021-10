Concert : Duo Luis El Duende / Dimitris Mastrogioglou Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 12 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris)

Le duo Luis EL DUENDE & Dimitris MASTROGIOGLOU se produit régulièrement depuis 1995. Alliant sensibilité et virtuosité, laissant une large part à des improvisations flamboyantes, le duo a été sollicité pour de multiples spectacles de musiques du monde (espagnoles et arabo-andalouses, tziganes, grecques et proche-orientales, latino-américaines…). L’esprit de partage voulu entre les artistes et le public doit mener à un état d’osmose voisin du “duende“, caractéristique de la musique andalouse.

Interprète de musique classique (baroque, romantique, contemporaine), arrangeur et compositeur, Luis EL DUENDE est depuis une quarantaine d’années improvisateur en musiques du monde et classiques contemporaines. Engagé dès l’âge de cinq ans dans des études musicales complètes au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, il se perfectionne en guitare classique avec un concertiste élève de la grande guitariste Ida PRESTI. La découverte du monde gitan et de l’improvisation le conduit à se passionner pour le flamenco, puis le flamenco jazz influencé par la musique du guitariste Paco de LUCIA. Rencontres et voyages lui permettent ensuite d’une part de jouer en Amérique Latine (des musiques des Andes, de la Pampa argentine, musique populaire brésilienne, latin jazz…), d’autre part d’approfondir disciplines orientales et techniques de souffle, associées à la pratique de plusieurs types de chant d’inspiration traditionnelle (flamenco, proche-oriental soufi, harmonique…), de divers instruments à vent et de percussion extra-européennes.

Subjugué par la musique d’Inde du Nord, découverte en 1967 à travers le joueur de sitar Ravi SHANKAR, il s’est alors impliqué dans une double démarche de recherche : le lien, à travers le flamenco, entre l’Occident et l’Inde du Nord, ainsi que la création en musique classique contemporaine. Ses compositions originales mettent en jeu des techniques flamencas pour la réalisation de processus sonores complexes à la guitare, où un même son et ses harmoniques peuvent s’obtenir de multiples façons.

Né à Athènes, Dimitris MASTROGIOGLOU a commencé dès l’âge de huit ans à jouer du bouzouki, jusqu’à devenir un virtuose de renommée internationale. Après des études musicales complètes (harmonie, contrepoint, orchestration, fugue) et pianistiques au Conservatoire National Supérieur d’Athènes, il a ensuite étudié la musicologie à l’Université de Paris 8. Il a donné de nombreuses conférences sur la musique grecque – Université d’Amiens, Centre Historique des Arts et Métiers… – et a interprété comme soliste des oratorios de Mikis THEODORAKIS : Axion Esti avec l’orchestre symphonique de Nancy en 2005, Canto Generalen 2012 avec la chanteuse Angélique IONATOS à Clermont-Ferrand, puis en 2013 lors d’une tournée en Crimée avec l’orchestre et le chœur de ce pays.

Dimitris MASTROGIOGLOU se produit dans de très nombreux pays à travers le monde. À Paris, en 2002, à l’Olympia, il accompagne notamment Sakis ROUVAS, légende de la chanson grecque.

Crédit photo Luis El Duende : François DOURY.

Concerts -> Musiques du Monde

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Concerts -> Musiques du Monde

Date complète :

2021-11-12T20:00:00+01:00_2021-11-12T22:00:00+01:00

http://www.luiselduende.com/notice-artistique-bis/