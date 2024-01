Concert Duo Limberger-Gairard Théâtre de l’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence, jeudi 8 février 2024.

Tcha Limberger, musicien de jazz internationalement connu, et Jean-Christophe Gairard, jeune musicien de Marseille, ont tissé une relation musicale intime fondée sur leur passion commune pour le violon, et pour le style Hongrois et Roumain de Transylvanie

C’est à l’Ouvre-boîte qu’ils expérimentent pour la première fois leur duo en public. EUR.

Théâtre de l’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08



L’événement Concert Duo Limberger-Gairard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence