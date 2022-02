Concert Duo Korsak-Collet Musée du Papier peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée du Papier peint, le samedi 26 février à 18:30

Nathalia Korsak : mandoline et domra Matthias Collet : Guitare La combinaison de leur instrument crée un prisme sonore où tendresse et intimité côtoient énergie et virtuosité. Leur concert à Rixheim sera centré sur leur répertoire en musique russe : Podgaits, Koshkin, Tsygnakov, Rimsky-Korsakov, Rachmaninov… Concert organisé en collaboration avec la Ville de Rixheim

12 € plein – 6 € pour les moins de 16 ans – Réservation conseillée au 03.89.64.24.56

Musique russe pour domra et guitare Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim Haut-Rhin

