Concert duo Kaspryk – Festival des Airs du Temps Joigny, 10 juillet 2022, Joigny.

Concert duo Kaspryk – Festival des Airs du Temps

2022-07-10 15:30:00 – 2022-07-03

Joigny

Yonne

5 5 EUR François Kaspryk et Vincent Belin se sont rencontrés il y a une vingtaine d’années et depuis 2007 ont choisi de mêler le violoncelle et la guitare avec le chant traditionnel. François, de culture classique avec des expériences dans le baroque et le jazz propose des arrangements qui mettent en exergue le caractère monodique et modal des chansons de tradition orale. Le répertoire est constitué de chants collectés dans le Morvan auprès de Francis Michot et Germaine Bernard et de chants re-oralisés issus des collectes d’Achille Millien réalisées à la fin du dix-neuvième siècle.

Ces deux musiciens nous invitent à un voyage pendant lequel nous explorerons différents thèmes propres aux chansons traditionnelles, passant allègrement de la complainte au chant à danser et nous ferons apprécier sous un angle nouveau, ces musiques et chants collectés ou inspirés par la tradition populaire du Nivernais et du Morvan.

