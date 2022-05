CONCERT DUO KALÔ Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: 55300

Saint-Mihiel

CONCERT DUO KALÔ Saint-Mihiel, 1 octobre 2022, Saint-Mihiel. CONCERT DUO KALÔ rue du Général de Gaulle Espace Culturel des Avrils Saint-Mihiel

2022-10-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-01 rue du Général de Gaulle Espace Culturel des Avrils

Saint-Mihiel 55300 Concert de guitares manouche et flamenca, organisé par L’Association des Parents d’Elèves et Amis du Conservatoire Municipal de Musique de Saint-Mihiel. apeac@sfr.fr rue du Général de Gaulle Espace Culturel des Avrils Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 55300, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse rue du Général de Gaulle Espace Culturel des Avrils Ville Saint-Mihiel lieuville rue du Général de Gaulle Espace Culturel des Avrils Saint-Mihiel Departement 55300

Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

CONCERT DUO KALÔ Saint-Mihiel 2022-10-01 was last modified: by CONCERT DUO KALÔ Saint-Mihiel Saint-Mihiel 1 octobre 2022 55300 Saint-Mihiel

Saint-Mihiel 55300