Concert : Duo Kalô, 21 juillet 2022, .

Concert : Duo Kalô

2022-07-21 – 2022-07-21

EUR Manouche et Flamenco

Avec : Brice Rivey : guitare flamenca et Dimitri Gravette : guitare manouche, guitare électrique

“Brice Rivey et Dimitri Gravette fondent le duo Kalô en 2021.

À la suite de leurs études en guitare classique pendant lesquelles ils se rencontrent, l’un s’initiera au flamenco et l’autre se tournera vers le jazz. Animés par une volonté commune d’explorer les musiques improvisées et de les faire dialoguer entre elles, le duo voit le jour.

Sur scène, ils construisent leur spectacle avec des compositions et des arrangements, où se rencontrent le flamenco, le jazz, la world music et la pop.”

dernière mise à jour : 2022-04-27 par