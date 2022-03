Concert Duo K-Live Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Concert Duo K-Live Sainte-Menehould, 9 avril 2022, Sainte-Menehould. Concert Duo K-Live Sainte-Menehould

2022-04-09 – 2022-04-09

Sainte-Menehould Marne Dans le cadre du festival des Bars Bars, concert Duo K-Live, reprise de tous les styles d’hier et d’aujourd’hui +33 3 26 60 76 52 Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Ville Sainte-Menehould lieuville Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Concert Duo K-Live Sainte-Menehould 2022-04-09 was last modified: by Concert Duo K-Live Sainte-Menehould Sainte-Menehould 9 avril 2022 Marne Sainte-Menehould

Sainte-Menehould Marne