Sylvie Parlati et Rémi Peterschmitt se connaissent depuis longtemps et décident en 2021 de travailler en duo. Le duo de guitares permet d’aborder les répertoires les plus éclectiques. Voici le programme qu’ils comptent partager avec le public de Rixheim. Quelques pièces choisies pour souligner que la guitare classique est historiquement issue et tributaire des instruments polyphoniques à cordes pincées, le luth, la vihuela et bien évidemment le clavecin. Suivront quelques Romances pour deux guitares de Ferdinando Carulli, virtuose de l’époque classico-romantique, émouvantes miniatures. Le voyage continuera vers les origines hispaniques de la guitare avec deux compositeurs majeurs de la péninsule, Isaac Albéniz dans Aragon et Mallorca et Enrique Granados dans ses valses poétiques, toutes écrites pour le piano et sublimées par la guitare. Enfin pour clore le récital, honneur sera fait au mythique duo Presti/Lagoya avec la Toccata pour deux guitare du compositeur français Pierre Petit, patchwork percutant et sarcastique mélangeant avec virtuosité Stravinsky, le blues et la chanson populaire, le tout assaisonné d’une gouaille toute française et d’une bonne dose d’humour. Concert organisé en collaboration avec la Ville de Rixheim.

12 € plein – 6 € pour les moins de 16 ans – Réservation conseillée au 03.89.64.24.56

Duo de guitares classiques

Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim Haut-Rhin



