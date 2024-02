Concert duo Hylia Musique Irlandaise Salle de convivialité de Coly Coly-Saint-Amand, samedi 16 mars 2024.

Concert duo Hylia Musique Irlandaise Salle de convivialité de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Le duo Hylia, composé par les deux sœurs Rabatti, Roxanne au violon et Marie à la guitare classique, revient à Coly pour un concert de musique traditionnelle irlandaise à l’occasion de la Saint Patrick.

Réservation obligatoire.

Il sera suivi d'un temps festif autour de la danse et de la bière et d'une petite restauration (végétarienne ou non au choix). Venez gouter la bière artisanale de qualité produite par la brasserie La Chavagn' à Coly !

Il sera suivi d’un temps festif autour de la danse et de la bière et d’une petite restauration (végétarienne ou non au choix). Venez gouter la bière artisanale de qualité produite par la brasserie La Chavagn’ à Coly !

Réservation obligatoire en ligne ou auprès de l’accueil patrimoine de Coly-Saint-Amand.

Les billets vous seront envoyés automatiquement par email au moment de la réservation. Vérifiez que vous les avez bien reçus.

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Un remboursement ne sera effectué que si la soirée est annulée ou substantiellement modifiée. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Salle de convivialité de Coly 46 rue de la brasserie

Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

