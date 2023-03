Concert – Duo guitare-voix Café des Voyageurs Saint-Roman Saint-Roman Catégories d’Évènement: Drôme

Concert – Duo guitare-voix Café des Voyageurs, 18 mars 2023, Saint-Roman

Drôme Saint-Roman Rita et Mathis forment un duo guitare/voix. Ils reprennent à leurs façons des standards de jazz, soul, cumbia, de chanson française et de diverses origines.

Restauration sur place dés 19h30 pensez à réserver. http://www.cafe-des-voyageurs.fr/ Café des Voyageurs 477 route de Châtillon Saint-Roman

