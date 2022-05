Concert Duo Guénoune / Musées en Fête Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 15 mai à 16:00

Duo Guénoune ———— ### Musées en fête Le duo Guénoune, issu de l’amitié entre un clarinettiste et un accordéoniste, vous promènera de l’Europe de l’Est jusqu’en Amérique du Sud. Du klezmer au jazz, de la valse au tango. Evènement organisé dans le cadre de Musées en fête.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le duo Guénoune, issu de l'amitié entre un clarinettiste et un accordéoniste, vous promènera de l'Europe de l'Est jusqu'en Amérique du Sud. Du klezmer au jazz, de la valse au tango. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André

2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T17:00:00

