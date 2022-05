Concert Duo gospel Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Concert Duo gospel Souillac, 29 juillet 2022, Souillac. Concert Duo gospel Souillac

2022-07-29 – 2022-07-29

Souillac Lot 10 EUR 10 10 Daniel Alogues et Jean-Marie Tiam, une belle complicité autour de la musique vous feront découvrir ou redécouvrir d’une façon très personnelle et originale les grands standards de la musique gtospel .

Vous pourrez apprécier la voix éclatante de Jean-Marie Tiam, musicien franco-camerounais basé dans le Villeneuvois,

et la sonorité feutrée de la trompette du Villefranchois Daniel Alogues, spécialiste du jazz.

Le duo propose 1 h 30 de concert, mené tambour battant autour des racines du jazz et en particulier du negro-spiritual, du gospel allant de Louis Armstrong à Michael Bolton, le tout mis en perspective avec les explications historiques et musicales des deux musiciens. +33 6 01 29 33 29 dr

Souillac

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Ville Souillac lieuville Souillac Departement Lot

Souillac Souillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac/

Concert Duo gospel Souillac 2022-07-29 was last modified: by Concert Duo gospel Souillac Souillac 29 juillet 2022 Lot Souillac

Souillac Lot