Concert Duo Flamenco Stosa

2022-08-03 – 2022-08-03 Eglise du village – libre participation Stosa est un duo de guitares qui interprète des compositions et des reprises aux couleurs variées. Son univers poétique évoque un folklore imaginaire où le flamenco vogue entre le classique et l’improvisation.

Ce voyage musical est le fruit des talents d’improvisateur de Quentin Buffier et de ceux de l’interprète classique Camill Rhoul ; tous deux unis par leurs passions du flamenco Eglise du village – libre participation dernière mise à jour : 2022-04-14 par

