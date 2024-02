Concert | Duo Etienne Kippelen et Aurélie Jarjaye Festi Classique Maison Courvoisier Jarnac, jeudi 26 septembre 2024.

Concert | Duo Etienne Kippelen et Aurélie Jarjaye Festi Classique Maison Courvoisier Jarnac Charente

« On l’appelait Callas »

La Maison COURVOISIER propose un moment d’éternité et de grâce en faisant revivre Maria CALLAS.

Concert lyrique avec Aurélie Jarjaye (soprano) et Etienne Kippelen (piano / narration), créé spécialement pour Festi-classique.

25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-26 20:30:00

fin : 2024-09-26

Maison Courvoisier 2 place du Château

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine annemariemb@orange.fr

