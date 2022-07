Concert Duo Escualo, 27 octobre 2022, .

Concert Duo Escualo



2022-10-27 19:30:00 – 2022-10-27

16 EUR Hommage à Astor Piazzolla

par le Duo Escualo, Gilles Rupert (violon) et Céline Dicharry (harpe)

Escualo veut dire requin (squale) en espagnol et c’est à pleines dents que Gilles Rupert et Céline Dicharry, attaquent la musique du magicien argentin Astor Piazzolla (1921-1992), célèbre pour avoir réinterprété, récrit et transcendé le Tango. Venu des bas-fonds de Buenos-Aires pour conquérir le monde entier, avec Piazzolla, le Tango se danse et s’interprète en se jouant des frontières et des genres. Ici, un duo violon et harpe qui renouvelle -et réinvente- merveilleusement l’esprit du bandonéon originel.

Association Rencontre d’Orion

dernière mise à jour : 2022-06-30 par