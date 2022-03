Concert : Duo d’Ono Dinard, 12 mars 2022, Dinard.

Concert : Duo d’Ono Auditorium Stephan Bouttet 6, rue Sadi Carnot Dinard

2022-03-12 – 2022-03-12 Auditorium Stephan Bouttet 6, rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Jazz méditerranéen. Une musique forgée par le classique qui arpente sans crainte et avec joie le jazz et les musiques traditionnelles.

Tazio CAPUTO [piano et composition] Lucas GAUDIN [saxo]

Informations pratiques :

Prix des places :

Plein tarif : € 22,00

Titulaires de la carte Enora / Jeunes de moins de 26 ans : € 20,00

Moins de 12 ans : gratuit

Réservations :

Plusieurs modes de réservation et de vente :

Par téléphone

06 73 84 32 87 et 06 19 98 26 19

Par internet (mode de réservation à privilégier)

www.musicaliesdemeraude.fr

Par courriel

pascalph@yahoo.fr

Sur le marché de Dinard

Les samedis 5 et 12 mars 2022, de 10:00 à 12:30

Et vente sur place le soir du concert.

Mesures sanitaires :

En raison des mesures sanitaires en vigueur, la présentation d’un “pass vaccinal” valide est

obligatoire pour assister au concert. Un contrôle individuel sera effectué à l’entrée de la

salle.

Dans l’éventualité où l’accès à la salle vous serait refusé pour non présentation d’un “pass

vaccinal” valide, aucun remboursement ne serait effectué.

Par ailleurs, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pendant toute la

représentation.

Dans l’éventualité où le concert serait annulé par les Autorités pour des raisons sanitaires,

les places seront remboursées.

Samedi 12 mars 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

pascalph@yahoo.fr +33 6 73 84 32 87 http://www.musicaliesdemeraude.fr/

Samedi 12 mars 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

