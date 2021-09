La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube, La Motte-Tilly Concert duo des sœurs Théveneau La Motte-Tilly La Motte-Tilly Catégories d’évènement: Aube

La Motte-Tilly

Concert duo des sœurs Théveneau La Motte-Tilly, 11 septembre 2021, La Motte-Tilly. Concert duo des sœurs Théveneau 2021-09-11 – 2021-09-11

La Motte-Tilly Aube 20 Eur lesamisduchateaudelamottetilly@orange.fr +33 6 07 65 79 93 https://lesamisduchateaudelamottetilly.org/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT Nogentais

Détails Catégories d’évènement: Aube, La Motte-Tilly Autres Lieu La Motte-Tilly Adresse Ville La Motte-Tilly lieuville 48.46709#3.43148