Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne, Monflanquin Concert : duo de violoncelles Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Concert : duo de violoncelles Monflanquin, 13 novembre 2021, Monflanquin. Concert : duo de violoncelles 2021-11-13 18:00:00 – 2021-11-13 Salle des Consuls Rue des Arcades

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin EUR 18 18 Duo de violoncelles. Duo de violoncelles. +33 5 53 01 25 79 Duo de violoncelles. otcb dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Monflanquin Adresse Salle des Consuls Rue des Arcades Ville Monflanquin lieuville 44.53264#0.76878