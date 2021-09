Concert duo de violoncelle & guitare Reuilly, 26 septembre 2021, Reuilly.

Concert duo de violoncelle & guitare 2021-09-26 16:00:00 – 2021-09-26

Reuilly Indre Reuilly1 Place des Tilleuls Indre

Concert de musique classique en Berry à l’Eglise de Reuilly avec la collaboration des Amis de Reuilly. Duo de violoncelle & guitare : Voyage musical à travers l’Europe et les grandes écoles artistiques avec deux grands musiciens de la scène française.

Juliette Salmona (Violoncelle) et Benjamin Valette (guitare) sur des oeuvres de Enrique Granados, Heitor Villa-Lobos, Franz Schubert, Radamés Gnattalli et Ernesto Nazareth.

Depuis 2005, l’association J’Arts Com organise en Berry des concerts de musique classique, des expositions artistiques, des conférences, des diners, …

presidente@jartscom.fr +33 6 37 15 71 82

© J’Arts Com

dernière mise à jour : 2021-09-20 par