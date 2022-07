Concert Duo Danzin, 12 août 2022, .

Concert Duo Danzin



2022-08-12 – 2022-08-12

8 EUR Danzin, c’est une voix habitée et mélodique, une écriture poétique et ciselée (dans la lignée des Leprest, Nougaro, Ferrer), des mélodies généreuses que l’on retient et qu’on entonne en chœur naturellement…

Les mots sonnent, résonnent et racontent des histoires de gens qui traversent la vie quotidienne… Il porte un regard humaniste, attentif, tendre, parfois corrosif sur le monde d’aujourd’hui… Et voilà qu’il nous emmène déjà ailleurs car ses chansons sont des voyages…

