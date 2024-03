Concert Duo cordes sensibles à la maison de la vie associative Maison de la vie associative Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Le duo « Cordes sensibles » violoncelle-piano vous invite à assister à un concert au répertoire musical italien et français.

Créé par Laure Volpato, violoncelliste

éclectique française, concertiste et pédagogue, et Violetta Donini, pianiste

concertiste multiculturelle, musicothérapeute et pédagogue, le Duo Cordes

Sensibles naît en 2023.

Fruit d’un coup de cœur

réciproque, le Duo Cordes Sensibles exprime

sa singularité à travers un répertoire qui témoigne de la rencontre culturelle

de ces deux musiciennes, de leur complicité artistique et de leur désir

d’exploration de sonorités folkloriques sous diverses formes.

De l’Italie à la France, de la musique

traditionnelle à la musique contemporaine, de l’improvisation à

l’interprétation, le Duo Cordes Sensibles embarque

dans un voyage onirique d’exception

Maison de la vie associative 28, rue Laure Diebold 75008

