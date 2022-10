Concert Duo Cello Voce Roussillon-en-Morvan Roussillon-en-Morvan Catégories d’évènement: Roussillon-en-Morvan

Sane-et-Loire

Concert Duo Cello Voce Roussillon-en-Morvan, 27 novembre 2022, Roussillon-en-Morvan. Concert Duo Cello Voce

Place de l’église Église Roussillon-en-Morvan Sane-et-Loire Église Place de l’église

2022-11-27 15:30:00 – 2022-11-27 17:00:00

Église Place de l’église

Roussillon-en-Morvan

Sane-et-Loire Roussillon-en-Morvan EUR En partenariat avec Hors Saison Musicale, Pour que l’esprit vive, nous organisons cette année un concert du duo Cello Voce avec Raphaël Jouan au violoncelle et Bruno Maurice à l’accordéon dans un programme de musique traditionnelle et du monde, Dvorak, Popper, Piazzolla, Perrone, Rota, Maurice, Murena. lesartsousleschataigniers@orange.fr Église Place de l’église Roussillon-en-Morvan

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Roussillon-en-Morvan, Sane-et-Loire Autres Lieu Roussillon-en-Morvan Adresse Roussillon-en-Morvan Sane-et-Loire Église Place de l'église Ville Roussillon-en-Morvan lieuville Église Place de l'église Roussillon-en-Morvan Departement Sane-et-Loire

Concert Duo Cello Voce Roussillon-en-Morvan 2022-11-27 was last modified: by Concert Duo Cello Voce Roussillon-en-Morvan Roussillon-en-Morvan 27 novembre 2022 Place de l'église Église Roussillon-en-Morvan Sane-et-Loire Roussillon-en-Morvan Sane-et-Loire

Roussillon-en-Morvan Sane-et-Loire