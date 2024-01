Concert Duo Capella Notown Café Nanteau-sur-Lunain, vendredi 9 février 2024.

Concert Duo Capella Reprises acoustiques Vendredi 9 février, 19h00 Notown Café

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Capella est un duo acoustique porté par la voix de Noémie et la guitare de Stéphane, amoureux des belles mélodies et des textes riches. Ils nous feront partager ces émotions au travers de reprises personnalisées de chansons de variété française et internationale. Quelques compositions originales viendront ponctuer leur répertoire… Chez vous…. au Notown Café

Pensez à réserver !!

Notown Café 26 rue des Moulins 77710 Nanteau sur Lunain Nanteau-sur-Lunain 77710 Saint-Liesnes Seine-et-Marne Île-de-France