Mauzac-et-Grand-Castang

Concert Duo CABECEO Mauzac-et-Grand-Castang, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Mauzac-et-Grand-Castang. Concert Duo CABECEO 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31 Maison de la Rivière Le bourg – Mauzac

Concert avec Anne Mazeau et Marie Anne Faupin. Profitez de la soirée en bord de rivière pour écouter une musique aux accents argentins. (piano et bandonéon).

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mauzac-et-Grand-Castang Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauzac-et-Grand-Castang Adresse Maison de la Rivière Le bourg - Mauzac Ville Mauzac-et-Grand-Castang lieuville 44.86469#0.79801