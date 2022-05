Concert Duo Brac

Le duo Brac, c'est Jean-Michel Brac (chant, guitare) et Patricia Steinhoff (chant, violon,…).

La Bretagne au cœur, Jean-Michel Brac égraine ses coups de cœur au fil de ses chansons: Île de Batz, rochers de Meneham, Ouessant, Brest même, …

Autres matelots embarqués : Tri Yann, Brassens, …

