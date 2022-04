Concert duo – Basson / Violoncelle café culturel Pourquoi Pas ? Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

café culturel Pourquoi Pas ?, le mardi 10 mai à 19:00

Entre deux ponts qui n’en sont pas, le mois de mai sera pour nous l’occasion de parler des choses graves, avec un **duo violoncelle et basson.** Masque et tuba en main, Marianne et Thomas vont nous plonger en profondeur, depuis le timbre chaud de leurs deux instruments rarement associés jusqu’au tréfond de nos coeurs, pour un concert à basse fréquence, **mais à très haute intensité !** Au programme : >Telemann, Mozart, Rossini, Bizet, Stravinsky, Fliedl

Participation de minimum 5€ (gratuit pour les -12ans)

Venez à l’écoute d’un duo original composé d’un basson et d’un violoncelle. Au menu les plus grands morceaux du répertoire, préparez-vous, ça va dépoter ! café culturel Pourquoi Pas ? 97 rue malbec bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T20:00:00

