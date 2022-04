CONCERT DUO BARYTON-PIANO Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Remiremont Vosges Remiremont 15 EUR Soliste baryton-basse, Julien Grosjean interprète avec goût le répertoire de mélodie française et de lied allemand. Il est accompagné du pianiste Simon Ditgen, spécialisé dans l’accompagnement vocal.

Le programme de ce récital se déroule autour de la figure du poète en quête d’idéal, s’ouvrant sur un cycle de lieder composé par Schumann en 1840, suivi par une œuvre du jeune Fauré et s’achevant par des chansons d’inspiration hispanique autour de la figure de Don Quichotte, composées par Ibert et Ravel.

Ce concert, dans le cadre intimiste du grand salon de l’hôtel de ville, devrait ravir les amateurs de belles voix et de grands airs romantiques. +33 7 81 24 22 10 Musique à Remiremont

