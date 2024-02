Concert Duo Arrin Église ND de Croas Batz Roscoff, lundi 29 juillet 2024.

Concert Duo Arrin Église ND de Croas Batz Roscoff Finistère

Concert Duo Arrin, un duo flûte et guitare à l’église ND de Croas Batz de Roscoff.

Une heure de douceur dans un monde de bruit.

Musique classique d’inspiration celtique.

Flûte traversière,guitare et voix .

Billetterie sur place 30 mins avant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 21:00:00

fin : 2024-07-29

Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

L’événement Concert Duo Arrin Roscoff a été mis à jour le 2024-02-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX