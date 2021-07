Concert – Duo Arrin Clohars-Carnoët, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Clohars-Carnoët.

Concert – Duo Arrin 2021-07-24 21:00:00 – 2021-07-24 22:00:00 Rue du Philosophe Alain Chapelle Notre Dame de la paix

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

Musique classique d’inspiration celtique

Une petite heure de douceur dans un monde de bruit.

Ce duo éclectique d’outre-manche habite en France depuis 1993. Depuis leur arrivée, ils ont à leurs acquis beaucoup de très belles réussites.

Le duo arrin (prononcé comme sublime) (ça ne veut rien dire, tout simplement un mélange entre leurs deux prénoms : Richard et Andréa Heaney)

Andréa, flûte traversière en or et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare, mais aussi du percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds !) instrument de sa composition : le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe : une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit : totalement inédit : deux talons musicaux !

Et tabouret harpe (siège musical), un deuxième instrument inventé par Richard : le premier au monde !

Leurs deux voix (alto et baryton), souvent a cappella, proposent un programme très éclectique qui devrait séduire tout le monde.

Toutefois ce sont les compositions les plus inédites de Richard, qui font vibrer le public. Richard puise à toutes les influences, espagnoles, folklorique, ancienne, jazz ; pour créer des mélodies dont Andréa traduit la vivacité ou l’émotion par la son fluide de sa flûte ou par la chant.

Les chansons sont bondissantes, et à ne surtout pas oublier les sauts d’humour de Richard entre morceaux !

