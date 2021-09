Concert : Duo Ambre “Habanera, sonorités espagnoles” Ottrott, 1 octobre 2021, Ottrott.

Concert : Duo Ambre “Habanera, sonorités espagnoles” 2021-10-01 – 2021-10-01

Ottrott Bas-Rhin

EUR Le programme Habanera intitulé ainsi en référence au rythme de danse fait la part belle aux sonorités espagnoles avec les compositeurs de Falla, Sarasate, Saint-Saens, Ibert, Ridout…

Alliant virtuosité et romantisme, les deux musiciennes emmènent les auditeurs à travers l’Espagne au son des talons des danseuses de Flamenco et du rythme entêtant de la Habanera, révélant le caractère de feu des andalouses et narrant leurs passions amoureuses, torrides ou destructrices telle Carmen.

Au coeur de la Chapelle Saint-Nicolas, laissez-vous surprendre par des sonorités espagnoles !

+33 6 51 27 86 80

