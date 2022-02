CONCERT D’UN ATELIER A LA CAVE AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

8:30 pm: a Ray Charles workshop by Dante Laricchia with : Fanny Alvarez, Angélique Foussat, vocals. Gabriel Thorens, flute. Paul Franck, trumpet. Martin Dromzée, tenor saxophone. Luca Mengoni, electric guitar. Gaël Cléro, piano. Enzo Franzetti, electric bass. Dante Laricchia, drums. No workshop jam.

Entrée libre

