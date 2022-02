CONCERT D’UN ATELIER A LA CAVE AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le mercredi 16 mars à 20:30

20h30 : un atelier jazz moderne de Pierre Balda avec : Jocelyne Gunzinger, chant. Cécile Ryser, flûte. Gilles Demottaz, Adrien Galster, guitare électrique. Mohamed Hadj, basse électrique. Killian Sylvestre, batterie. Pas de jam des ateliers.

Entrée libre

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève

2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T22:30:00

