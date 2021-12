Bannalec Bannalec Bannalec, Finistère Concert Dukkah Trio Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Concert Dukkah Trio Bannalec, 30 décembre 2021, Bannalec. Concert Dukkah Trio Bannalec

2021-12-30 18:30:00 – 2021-12-30

Bannalec Finistère Bannalec E. Brunat, J. Simon, N. Kernazo membres du groupe Dukkah proposent un concert en l’église Notre Dame du Folgoët de Bannalec. Jérémy Simon éblouira par la richesse de ses improvisations, Emmanuelle Brunat apportera la rigueur de sa formation classique de clarinettiste, Nicolas Kervazo complètera le Trio à la guitare. Avec les trois musiciens, entre improvisations et musique classique, le public devrait connaître de belles surprises sonores. Il sera invité, dans la tradition de ce concert, à de belles promenades « sur les chemins du monde ».

Dans le respect des règles sanitaires.

