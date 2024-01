Concert Dukes of swing Rue de l’école Aix-en-Provence, vendredi 16 février 2024.

Concert Dukes of swing Rue de l’école Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Concert en l’honneur de la musique de DUKE ELLINGTON

Le quintet de jazz DUKES OF SWING se produit dans la région PACA. Il joue la musique de DUKE ELLINGTON, fabuleux compositeur et chef d’orchestre de presque cinquante ans de carrière.

L’orchestre effleure l’immense répertoire en se consacrant aux années 40 en recréant des « tubes » comme : Caravan, Take the A train, Cotton Tail, Sophisticated Lady, Perdido, Satin Doll .. EUR.

Rue de l’école Jazz club du Pays d’aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jazzclubdupaysdaix@gmail.com

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 22:30:00



