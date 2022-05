Concert : Dudes of Groove Society

Concert : Dudes of Groove Society, 16 juillet 2022, . Concert : Dudes of Groove Society

2022-07-16 – 2022-07-16 EUR Pour ces Dudes Of Groove Society que l’on peut facilement “acronymer” en D.O.G.S, tout est histoire de musique organique, de notes qui virevoltent et poussent les corps à s’arracher de leur torpeur. dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville