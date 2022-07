Concert : Dublin Guitar Quartet – Festival Drôme de Guitares

Concert : Dublin Guitar Quartet – Festival Drôme de Guitares, 28 octobre 2022, . Concert : Dublin Guitar Quartet – Festival Drôme de Guitares



2022-10-28 20:45:00 20:45:00 – 2022-10-28 EUR Le Dublin Guitar Quartet, composé de Brian Bolger, Pat Brunnock, Tomas O’Durcain et Chien Buggle, est le premier quatuor de guitares classiques entièrement dédié aux musiques nouvelles, qui fait référence sur la scène internationale. dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville